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Сергей Осокин osv

 
41 годРоссия/Нижний Новгород
20 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Разработка программного обеспечения:

1. Базы данных простые и сложные, локальные и сетевые

2. Разные прикладные приложения, не связанные с графическими движками

3. Php-скрипты

Разные комбинации выше указанного для создания программных комплексов.

Средства разработки: Delphi, MySQL, Microsoft SQL, FireBird, FastReport, Ole Server (Word, Excel, 1C), PHP, HTML, JAVA-Script

PHPMySQLHTMLDelphi
Портфолио
Базы данных
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Прикладное ПО
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