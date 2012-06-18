Разработка программного обеспечения:
1. Базы данных простые и сложные, локальные и сетевые
2. Разные прикладные приложения, не связанные с графическими движками
3. Php-скрипты
Разные комбинации выше указанного для создания программных комплексов.
Средства разработки: Delphi, MySQL, Microsoft SQL, FireBird, FastReport, Ole Server (Word, Excel, 1C), PHP, HTML, JAVA-Script
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Портфолио
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Прикладное ПО
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