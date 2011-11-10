oversky

Владимир Бирюков oversky

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
http://www.studio-5.ru

Сайт: http://www.studio-5.ru

E-mail: [email protected]

Работаю в самых разных стилях, в том числе в карикатурном.

Если ваш проект мне понравится - готов поработать дешевле обычных расценок.

Портфолио
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Дизайн сайтов
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от $2000
от 30 дней
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Иллюстрации и Рисунки
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от $50
нет рейтинга