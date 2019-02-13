owolkoff

Олег owolkoff

 
42 годаРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка и доработка 1С 8.1, 8.2, 8.3

1) Загрузка/выгрузка документов/справочников в Word, Excel

2) Создание/изменение печатных форм документов

3) Автозаполнение документов

4) Групповая обработка документов и справочников

5) Создание новых видов документов и проводок по ним

6) Создание не типовых отчетов

7) Обмен данными с сайтом

8) Обмен данными между конфигурациями

9) Исправление ошибок в базе данных

10) Ускорение работы с базой данных

Портфолио