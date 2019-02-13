Разработка и доработка 1С 8.1, 8.2, 8.3
1) Загрузка/выгрузка документов/справочников в Word, Excel
2) Создание/изменение печатных форм документов
3) Автозаполнение документов
4) Групповая обработка документов и справочников
5) Создание новых видов документов и проводок по ним
6) Создание не типовых отчетов
7) Обмен данными с сайтом
8) Обмен данными между конфигурациями
9) Исправление ошибок в базе данных
10) Ускорение работы с базой данных
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Портфолио
- Разработка и доработка 1С 8.1, 8.2, 8.3199 просмотров