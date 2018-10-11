Я знаю языки программирование c#, c++, php, SQL, MySQL, , SQLite и дизайн Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, HTML, CSS, java Script
Я знаю языки программирование c#, c++, php, SQL, MySQL, , SQLite и дизайн Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, HTML, CSS, java Script
Портфолио
- C# visual studio programming367 просмотров
Встраиваемые системы
нет отзывов
$30/час
от $100от 5 дней
#57
Системное программирование
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$30/час
от $100от 6 дней
#224
Иллюстрации и Рисунки
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$30/час
от $30от 1 дня
#1536
Веб-программирование
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$30/час
от $50от 3 дней
#2916
Дизайн сайтов
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$30/час
от $100от 2 дней
#3533