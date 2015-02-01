Php, MySQL, AJAX, XML, JSON, HTML, CSS
Основная специализация: разработка сайтов "под ключ" от дизайн макета до установки и тестирования на сервере заказчика. Разработка и настройка профессиональных интернет магазинов на платформе Magento.
В проектах использую собственные движки, а так же open source системы управления контентом: Magento, Joomla, WordPress.
skype: ozerov_n
Портфолио
- Интернет магазин мобильных телефонов311 просмотров
- Интернет магазин Platz.com.ua324 просмотра
- Мебельный сайт компании "Уютный дом"246 просмотров
- Сайт по продаже пиломатериалов277 просмотров
- Строительный сайт zastroyshik.info176 просмотров
- Макет простого интернет магазина221 просмотр
- Логотип mobile.donetsk.ua248 просмотров
- Логотип компании "Уютный дом"480 просмотров
- Логотип platz.com.ua200 просмотров
- Логотип студии 3D визуализации221 просмотр
- Логотип HandMade TM762 просмотра
- Логотип WikiMall179 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделал все быстро и качественно. Спасибо приятно было поработать. Буду обращаться.
Ответный отзыв
корректно поставленная задача, оперативная оплата, рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
9 лет назад
Отлично, быстро сработались, понятно объяснено и решена проблема. Буду обращаться в дальнейшем, спасибо за сотрудничество! :)
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Николаю за выполненную работу! Остался доволен!
Ответный отзыв
Корректно сформулированное ТЗ, оперативный прием выполненной работы, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
9 лет назад
Быстро и то что нужно. Спасибо!
Ответный отзыв
Корректно поставленная задача, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
9 лет назад
Спасибо, за хорошо выполненную работу. Приятно было общаться.
Ответный отзыв
Предоставлена вся необходимая информация, оплата проекта - в оговоренные сроки.
Веб-программирование
7 отзывов
$2/час
от $5от 1 часа
#418
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#182