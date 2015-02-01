Php, MySQL, AJAX, XML, JSON, HTML, CSS

Основная специализация: разработка сайтов "под ключ" от дизайн макета до установки и тестирования на сервере заказчика. Разработка и настройка профессиональных интернет магазинов на платформе Magento.

В проектах использую собственные движки, а так же open source системы управления контентом: Magento, Joomla, WordPress.

skype: ozerov_n