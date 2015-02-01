ozerov_nikolay

Николай Озеров ozerov_nikolay

 
47 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Php, MySQL, AJAX, XML, JSON, HTML, CSS

Основная специализация: разработка сайтов "под ключ" от дизайн макета до установки и тестирования на сервере заказчика. Разработка и настройка профессиональных интернет магазинов на платформе Magento.

В проектах использую собственные движки, а так же open source системы управления контентом: Magento, Joomla, WordPress.

skype: ozerov_n

PHPWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaMagentoAjax
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Отзывы заказчиков
EleSha
Елена 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Добавить форму регистрации для пользователей
Сделал все быстро и качественно. Спасибо приятно было поработать. Буду обращаться.
корректно поставленная задача, оперативная оплата, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
SergWD
Сергей 
34 годаАвстралия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$5
10 баллов
9 лет назад
Краткая консультация, Интернет магазин, импорт и фильтрация
Отлично, быстро сработались, понятно объяснено и решена проблема. Буду обращаться в дальнейшем, спасибо за сотрудничество! :)
Приятный в общении заказчик, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
bromedia
Давид 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Правки в Joomla
Спасибо Николаю за выполненную работу! Остался доволен!
Корректно сформулированное ТЗ, оперативный прием выполненной работы, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
fedotoff123
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Разобраться в API сервиса.
Быстро и то что нужно. Спасибо!
Корректно поставленная задача, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
lookshoper
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Настроить отправку писем после покупки
Спасибо, за хорошо выполненную работу. Приятно было общаться.
Предоставлена вся необходимая информация, оплата проекта - в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
Веб-программирование
7 отзывов
$2/час
от $5от 1 часа
#418
Тестирование сайтов
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#182