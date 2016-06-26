Больше года занимаюсь вэб-разработкой, в основном, это платформа WordPress. Приходилось работать как с уже готовым дизайном, так и самому рисовать макеты в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
В последнее время увлекся нейронными сетями, фреймворками AngularJS и D3js. В свободное от работы время пробую писать SPA с использованием Angular, d3js, node.js
Отзывы заказчиков
$95
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Очень здорово, все согласно ТЗ, очень быстро. Спасибо большое!
Ответный отзыв
Максимум конкретики, минимум времени между заданным с моей стороны вопросом и ответом на него. рекомендую
$70
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Хороший исполнитель сделал все четко и быстро!!!Рекомендую
Ответный отзыв
Было приятно поработать, так как всегда был онлайн и отвечал на все возникающие вопросы, что позволило быстрее справиться с работой. Рекомендую, как адекватного и надежного заказчика!
$15
10 баллов
9 лет назад
PHPWordPress
Уже в третий раз повторно выставлял проект по доработке скрипта для Wordpress, все предыдущие исполнители не справились с работой. Артур же выполнил работу в течении суток. Рекомендую как ответственного исполнителя!!!
Ответный отзыв
Конкретно поставленная задача сократила время на решение проблемы в 2 раза