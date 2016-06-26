Больше года занимаюсь вэб-разработкой, в основном, это платформа WordPress. Приходилось работать как с уже готовым дизайном, так и самому рисовать макеты в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

В последнее время увлекся нейронными сетями, фреймворками AngularJS и D3js. В свободное от работы время пробую писать SPA с использованием Angular, d3js, node.js