p1p4enk0

Артур p1p4enk0

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Больше года занимаюсь вэб-разработкой, в основном, это платформа WordPress. Приходилось работать как с уже готовым дизайном, так и самому рисовать макеты в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.

В последнее время увлекся нейронными сетями, фреймворками AngularJS и D3js. В свободное от работы время пробую писать SPA с использованием Angular, d3js, node.js

Отзывы заказчиков

Tankgirl
Наталья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$95
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта + натяжка на вордпресс
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aviaviavi
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Верстка header'a шаблона opencart
Opencart
Очень здорово, все согласно ТЗ, очень быстро. Спасибо большое!
Максимум конкретики, минимум времени между заданным с моей стороны вопросом и ответом на него. рекомендую
Ответный отзыв
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
На сайте (wordpress) - необходимо сделать правки
WordPress
Хороший исполнитель сделал все четко и быстро!!!Рекомендую
Было приятно поработать, так как всегда был онлайн и отвечал на все возникающие вопросы, что позволило быстрее справиться с работой. Рекомендую, как адекватного и надежного заказчика!
Ответный отзыв
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Поправить простенький скрипт для Wordpress
PHPWordPress
Уже в третий раз повторно выставлял проект по доработке скрипта для Wordpress, все предыдущие исполнители не справились с работой. Артур же выполнил работу в течении суток. Рекомендую как ответственного исполнителя!!!
Конкретно поставленная задача сократила время на решение проблемы в 2 раза
Ответный отзыв