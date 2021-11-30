Ищется копирайтер для создания небольших постов в Instagram на темы бухгалтерии и бухучета. Оплата обсуждается. Необходимы креативные тексты, соответствующие заданной тематике.
Копирайтингнет заявок
Закрыт
3 года назад
Ищется копирайтер для создания небольших постов в Instagram на темы бухгалтерии и бухучета. Оплата обсуждается. Необходимы креативные тексты, соответствующие заданной тематике.
Требуется копирайтер для создания постов в Instagram на тему бухучета и бухгалтерии. Необходимо писать информативные и привлекательные тексты. Оплата по договоренности.