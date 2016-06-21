Профессиональный разработких веб сайтов и веб приложений уровня middle/senior

Новичок на данном проекте, однако есть опыт в направлениях, представленных ниже в списке. Выполняю работу качественно, до полного удовлетворения заказчика и сдаю работу, укладываясь в уговоренный временной промежуток.

!!!ВНИМАНИЕ!!!

1. Если меня не было онлайн 24+ часов, то имеет смысл писать мне ТОЛЬКО в скайп (secret.top.lancer)(только этот, проверяйте никнейм, чтобы не напороться на фейка!) Спасибо!

2. Я работаю по схеме предоплаты от 30% до 50% в зависимости от размера бюджета (от 200$ - 30%) либо по безопасной сделке, либо по схеме поэтапной предоплаты (оплата - выолнение этапа - оплата - следующий этап, можно рабить хоть по 1$, это не принципиально, как вам спокойнее, главное чтобы я видел что у вас УЖЕ есть средства на оплату моей работы.

Доступные знания навыки на сегодняшний день:

HTML5 + CSS3 + BEM + Jade + Haml

Bootstrap 3\4 + Foundation 6

Любой тип верстки, любой размер экрана, любой вид адаптации под мобильные устройства вплоть до RESS

Комментированный\Документированный код (За доп плату, нужно указать в обсуждении)

JQuery + pure JS + JavaScript + BackboneJS + AngularJS

JSON + XML + Парсинг сайтов

SASS + SCSS + LESS + STYLUS + Gulp

PHP5.3 + & MySQL ( MyISAM, InnoDB )

Создание сайта, программирование ЛЮБОЙ сложности, а также плагины\аддоны\хаки\модули для:

Wordpress CMS

Joomla CMS

vBulletin (форумный движок)

IPB (форумный движок)

Opencart CMS

GetSimple CMS

Laravel

Разработка на чистом PHP\JS

ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДРУГОЙ ДВИЖОК, ОДНАКО ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ ОТ 3 ДО 7 ДНЕЙ НА ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ.

вся работа за исключением (!) дизайна проводится мной, цена сайта под ключ (включая дизайн), устанавливается в согласовании с ВАШИМИ или МОИМИ дизайнерами

При заказе верстки и посадки сайта на CMS&hosting, SEO-оптимизация идет в комплекте в качестве бесплатного бонуса.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

WebMoney.

Qiwi

Skrill.

Яндекс Деньги.

Банковский перевод

Paypal