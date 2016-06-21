pa1addin

Эпштейн Никита pa1addin

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Профессиональный разработких веб сайтов и веб приложений уровня middle/senior

Новичок на данном проекте, однако есть опыт в направлениях, представленных ниже в списке. Выполняю работу качественно, до полного удовлетворения заказчика и сдаю работу, укладываясь в уговоренный временной промежуток.

!!!ВНИМАНИЕ!!!

1.  Если меня не было онлайн 24+ часов, то имеет смысл писать мне ТОЛЬКО в скайп (secret.top.lancer)(только этот, проверяйте никнейм, чтобы не напороться на фейка!) Спасибо!

2. Я работаю по схеме предоплаты от 30% до 50% в зависимости от размера бюджета (от 200$ - 30%) либо по безопасной сделке, либо по схеме поэтапной предоплаты (оплата - выолнение этапа - оплата - следующий этап, можно рабить хоть по 1$, это не принципиально, как вам спокойнее, главное чтобы я видел что у вас УЖЕ есть средства на оплату моей работы.

Доступные знания навыки на сегодняшний день:

HTML5 + CSS3 + BEM + Jade + Haml

Bootstrap 3\4 + Foundation 6

Любой тип верстки, любой размер экрана, любой вид адаптации под мобильные устройства вплоть до RESS

Комментированный\Документированный код (За доп плату, нужно указать в обсуждении)

JQuery + pure JS + JavaScript + BackboneJS + AngularJS

JSON + XML + Парсинг сайтов

SASS + SCSS + LESS + STYLUS + Gulp

PHP5.3 + & MySQL ( MyISAM, InnoDB )

Создание сайта, программирование ЛЮБОЙ сложности, а также плагины\аддоны\хаки\модули для:

Wordpress CMS

Joomla CMS

vBulletin (форумный движок)

IPB (форумный движок)

Opencart CMS

GetSimple CMS

Laravel

Разработка на чистом PHP\JS

ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДРУГОЙ ДВИЖОК, ОДНАКО ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ ОТ 3 ДО 7 ДНЕЙ НА ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ.

вся работа за исключением (!) дизайна проводится мной, цена сайта под ключ (включая дизайн), устанавливается в согласовании с ВАШИМИ или МОИМИ дизайнерами

При заказе верстки и посадки сайта на CMS&hosting, SEO-оптимизация идет в комплекте в качестве бесплатного бонуса.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

WebMoney.

Qiwi

Skrill.

Яндекс Деньги.

Банковский перевод

Paypal

Отзывы заказчиков

AM-Tech
42 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
2 балла
9 лет назад
Верстка лендинг-страницы
Joomla
Настоятельно не рекомендую данного исполнителя. Особенно тем, у кого есть конкретные сроки, срывать которые нельзя. Абсолютно безответственный человек - ну т.е. я до этого момента не представлял, что так в принципе можно поступать. Задача сверстать дизайн-макет и интегрировать его в cms. Созвонились по скайпу, чтобы быстрее голосом проговорить все моменты, договорились по срокам, пообещал вообще за сутки все сделать, но договорились на 2 дня (пятница вечер). Перевел 30% предоплаты. В субботу вечером он пишет, что еще не готово и ему нужен выходной, но к завтра вечеру он все сделает, самый край в понедельник в 12 часов утра. На связь он вышел в понедельник в 3 часа дня.. вечером в понедельник я его спрашиваю - имеет ли мне смысл сегодня ждать результата, он уверяет что еще час-два и готово, в итоге через 1,5 часа он пишет, что хочет спать и доделает завтра... вот тут я вообще в осадок выпал - я его прождал до пол-второго ночи, предварительно спросив имеет ли смысл ждать.. ну это вообще как!?? в итоге во вторник в 15 часов (на четвертый день) он сбросил ссылку на криво собранный ленд.. Продолжать работу не стал. У меня сорвались все сроки и полетело куча выстроенных планов. Могу предоставить всю нашу переписку в скайпе. На него есть такие же отрицательные отзывы на другом ресурсе. Будьте внимательней:)