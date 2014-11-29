pan-master

$28
Необходима кросс-браузерная верстка посадочной страницы (6 экранов). Срок исполнения: 2 дня Бюджет фиксированный: 1333 руб. Одобренному кандидату будет предоставлен макет в формате psd.
HTML-верстка20 заявок
Закрыт
10 лет назад
Необходима кросс-браузерная верстка посадочной страницы (6 экранов). Срок исполнения: 2 дня Бюджет фиксированный: 1333 руб. Одобренному кандидату будет предоставлен макет в формате psd.
Нужен дизайн посадочной страницы для сайта. Тематика: интернет-маркетинг. Срок исполнения – 3 дня. Бюджет фиксированный: 2015 руб. Макет основных блоков страницы будет предоставлен исполнителю.