pan-master

Александр pan-master

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка посадочной страницы

    $28

    Необходима кросс-браузерная верстка посадочной страницы (6 экранов). Срок исполнения: 2 дня Бюджет фиксированный: 1333 руб. Одобренному кандидату будет предоставлен макет в формате psd.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта (посадочной страницы)

    $41

    Нужен дизайн посадочной страницы для сайта. Тематика: интернет-маркетинг. Срок исполнения – 3 дня. Бюджет фиксированный: 2015 руб. Макет основных блоков страницы будет предоставлен исполнителю.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад