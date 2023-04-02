PHP-программист
язык верстки HTML и язык стилей CSS;
языки программирования Php и JavaScript;
препроцессоры SASS и LESS;
библиотека jQuery;
фреймворк Bootstrap;
фреймворк Laravel/Codeigniter;
технологии DOM, AJAX, JSON;
навыки адаптивной и кроссбраузерной верстки;
CMS WordPress, modX, Opencart, 1С-Битрикс, NetCat.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
14%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$35
2 балла
9 месяцев назад
Работа не была выполнена, перестал выходить на связь.