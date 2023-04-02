PHP-программист

язык верстки HTML и язык стилей CSS;

языки программирования Php и JavaScript;

препроцессоры SASS и LESS;

библиотека jQuery;

фреймворк Bootstrap;

фреймворк Laravel/Codeigniter;

технологии DOM, AJAX, JSON;

навыки адаптивной и кроссбраузерной верстки;

CMS WordPress, modX, Opencart, 1С-Битрикс, NetCat.