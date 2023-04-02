pan_pan

Евгений pan_pan

 
35 летБолгария/Варна
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
PHP-программист

язык верстки HTML и язык стилей CSS;
языки программирования Php и JavaScript;
препроцессоры SASS и LESS;
библиотека jQuery;
фреймворк Bootstrap;
фреймворк Laravel/Codeigniter;
технологии DOM, AJAX, JSON;
навыки адаптивной и кроссбраузерной верстки;

CMS WordPress, modX, Opencart, 1С-Битрикс, NetCat.

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelHTMLCSSBootstrapMODXjQueryAjaxБитриксSASSNetCatВерстка под WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
14%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Genus
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
2 балла
9 месяцев назад
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