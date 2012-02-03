panas12345

Есть сайт: lviv.imisto.net. Нужно сделать: РЕДИЗАЙН ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ, самое главное - сделать копию вывода новостей как на главной на 66.ru + нужно СДЕЛАТЬ ВЫВОД НОВСТЕЙ в разделе Новости (lviv.imisto.net/news/all), полностью как на 66.ru/news/. Кто заинтересован, ...
- $100Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт на Instant CMS 1.9 — lviv.imisto.net. Нужно сделать блок вывода новостей, как на 66.ru. Нужно все полностью перенести (шрифт, размер, количество категорий, цвет и т.д.).Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть модуль для ДЛЕ 9.4 Каталог предприятий - necrom.net/firms.html . Надо его переработать так, что-бы все было как на 0332.in.ua/catalog. И вывод предприятий и пакеты(Одной строкой, Люкс и т.д.) Ну может не полностью все, но ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт на Drupal 6 - sevstyle.com. Нужно сделать дизайн как на 0332.in.ua (можно полностью такой же) или rb7.ruДизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад