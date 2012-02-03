panas12345

Игорь Панасюк panas12345

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Сделать редизайн главной и раздела новостей

    $100

    Есть сайт: lviv.imisto.net. Нужно сделать: РЕДИЗАЙН ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ, самое главное - сделать копию вывода новостей как на главной на 66.ru + нужно СДЕЛАТЬ ВЫВОД НОВСТЕЙ в разделе Новости (lviv.imisto.net/news/all), полностью как на 66.ru/news/. Кто заинтересован, ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать дизайн Instant CMS

    $50

    Есть сайт на Instant CMS 1.9 — lviv.imisto.net. Нужно сделать блок вывода новостей, как на 66.ru. Нужно все полностью перенести (шрифт, размер, количество категорий, цвет и т.д.).

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать модуль для DLE

    $50

    Есть модуль для ДЛЕ 9.4 Каталог предприятий - necrom.net/firms.html . Надо его переработать так, что-бы все было как на 0332.in.ua/catalog. И вывод предприятий и пакеты(Одной строкой, Люкс и т.д.) Ну может не полностью все, но ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад