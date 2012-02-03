panas12345

Есть модуль для ДЛЕ 9.4 Каталог предприятий - necrom.net/firms.html . Надо его переработать так, что-бы все было как на 0332.in.ua/catalog. И вывод предприятий и пакеты(Одной строкой, Люкс и т.д.) Ну может не полностью все, но ...