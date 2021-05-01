panom19950508

Милана panom19950508

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Хочу работать и зарабатывать

Интересует удаленная работа

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Отзывы заказчиков

aky
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Придумать название для компании (Разработка ПО на 1С)
Ваше предлолжение DirectCase оценили как лучшее. С финальным вариантом названия пока ещё не определились, но конкурс завершён вашей победой) Спасибо за идею!
Четкое и понятное тз, оперативная коммуникация.
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Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$5
10 баллов
4 года назад
Конкурс. Напиши текст за ПЯТЬ МИНУТ и забери свои 10 ДОЛЛАРОВ !!
рекомендую как креативного исполнителя!)
Рекомендую заказчика: понятное и четко сформулированное ТЗ, эффективная коммуникация
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