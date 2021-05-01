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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
1С
Ваше предлолжение DirectCase оценили как лучшее. С финальным вариантом названия пока ещё не определились, но конкурс завершён вашей победой) Спасибо за идею!
Ответный отзыв
Четкое и понятное тз, оперативная коммуникация.
$5
10 баллов
4 года назад
рекомендую как креативного исполнителя!)
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика: понятное и четко сформулированное ТЗ, эффективная коммуникация