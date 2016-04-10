paradoxus

Сергей Отзыв paradoxus

 
34 годаРоссия/Краснотурьинск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фотографию - в шедевр!

• Обработка фотографий (цветокоррекция, ретушь, реставрация старых снимков и пр.)

• Создание арт портретов, коллажей, шуточных шаржей и пр.

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Отзывы заказчиков
Nikitrest
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
7 лет назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
busylady
Ольга 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Обработка фотографии в фотошопе
Отличный исполнитель! Всё сделано качественно и быстро. Рекомендую!
Точно поставленная задача, своевременная оплата, адекватность. Приятно работать с такими заказчиками как Ольга. Рекомендую.
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