Фотографию - в шедевр!
• Обработка фотографий (цветокоррекция, ретушь, реставрация старых снимков и пр.)
• Создание арт портретов, коллажей, шуточных шаржей и пр.
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Портфолио
- Коллаж114 просмотров
- Коллаж113 просмотров
- Коллаж129 просмотров
- Стилизованный портрет134 просмотра
- Коллаж104 просмотра
- Ретушь фотографии125 просмотров
- Стилизованный портрет115 просмотров
- Ретушь фотографии113 просмотров
- Ретушь фотографии118 просмотров
- Ретушь фотографии116 просмотров
- Ретушь фотографии104 просмотра
- Фотомонтаж111 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$4
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель! Всё сделано качественно и быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв
Точно поставленная задача, своевременная оплата, адекватность. Приятно работать с такими заказчиками как Ольга. Рекомендую.