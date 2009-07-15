paradyne

Роман Кравченко paradyne

 
48 летРоссия/Елизово
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

http://www.kamforex.ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Скрипт граббера

    Необходимо написать скрипт "граббера" с админ панелью. главное что бы он копировал контент ко мне на сайт так : публиковалась аннотация с картинкой - если она конечно есть у донора ( картинка грузится ко мне ...

    PHPТексты для сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт с оплатой за переходы (тизерка)

    $200

    Нужно написать скрипт с оплатой за переход по баннеру (тизеру) как на сайте http://www.fxmag.ru для наглядности нужно там зарегистрироваться чтобы было понятно + рабочий пример, в двух словахтак: пользователь зарегистрировался (с функцией восстановления пароля и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт платной ссылки

    $20

    Хочу заказать скрипт как на сайте http://wmr.web-stil.info "Разместить ссылку за 2.00 руб.!" авторизация не нужна, для добавления ссылки нужно чтобы пользователь при нажатии на ссылку "Разместить ссылку за 2.00 руб.!" перешел на страничку 500х500 пикселей ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
Kenars
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Скрипт граббера
Великолепный заказчик. Приятно было поработать.
Спасибо Михаилу, выполнил свою работу на отлично!!! И даже раньше срока, общительный и коммуникабельный. Рекомендую всем, мастер своего дела.
Ответный отзыв