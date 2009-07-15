Необходимо написать скрипт "граббера" с админ панелью. главное что бы он копировал контент ко мне на сайт так : публиковалась аннотация с картинкой - если она конечно есть у донора ( картинка грузится ко мне ...
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $200
Нужно написать скрипт с оплатой за переход по баннеру (тизеру) как на сайте http://www.fxmag.ru для наглядности нужно там зарегистрироваться чтобы было понятно + рабочий пример, в двух словахтак: пользователь зарегистрировался (с функцией восстановления пароля и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $20
Хочу заказать скрипт как на сайте http://wmr.web-stil.info "Разместить ссылку за 2.00 руб.!" авторизация не нужна, для добавления ссылки нужно чтобы пользователь при нажатии на ссылку "Разместить ссылку за 2.00 руб.!" перешел на страничку 500х500 пикселей ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
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