Нужно написать скрипт с оплатой за переход по баннеру (тизеру) как на сайте http://www.fxmag.ru для наглядности нужно там зарегистрироваться чтобы было понятно + рабочий пример, в двух словахтак: пользователь зарегистрировался (с функцией восстановления пароля и ...