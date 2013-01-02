part-timer

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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
12 лет назад
jQuery
Рекомендую всем, проект был выполнен в тот же день, все замечания учтены, все сделано очень грамотно и корректно. Буду обращаться и дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает что хочет, никаких проблем с оплатой. Рекомендую!
$10
10 баллов
12 лет назад
JavaScript
Хоть в связи с новогодними праздниками задание было описанно и туманно, Дмитрий сделал все в точности как было необходимо ) Уверен - еще не раз обращусь. Рекомендую!
Ответный отзыв
Толковый заказчик, знает что хочет, вменяемый. Моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!