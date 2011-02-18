$50
Разработать дизайн флаера для Международного детского языкового лагеря "Берег" для программы "Английский театр". Логотип лагеря прилагается.
Верстка полиграфии1 исполнитель
Закрыт
14 лет назад
Разработать дизайн флаера для Международного детского языкового лагеря "Берег" для программы "Английский театр". Логотип лагеря прилагается.
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