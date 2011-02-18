pase

Павлина pase

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Плакат А3 + флаер 100х214

    $50

    Техническое задание по плакату Международный Детский Языковой Лагерь «Берег» Задача: сделать плакат А3 для рекламы Международного Детского Языкового Лагеря «Берег» Целевая аудитория: дети, родители, учителя Требования ...

    Наружная реклама21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад