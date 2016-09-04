Вёрстка и програмирование сайтов любой сложности на WordPress и Insales. Вёрстка и програмирование Landing Page.
Адаптивная вёрстка на HTML5 и CSS3
Программирование PHP, JS, JQuery, Ruby (в рамках Insales)
http://nabolevshee.ru/insales/ - Здесь вы сможете ориентировочно посчитать за сколько я сделаю ваш сайт на INSALES
https://www.fl.ru/users/pasechnik_andre/ - Профиль на FL
andreirudkevich - скайп
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
6 баллов
9 лет назад
CSSJavaScript
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!