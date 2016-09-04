Вёрстка и програмирование сайтов любой сложности на WordPress и Insales. Вёрстка и програмирование Landing Page.

Адаптивная вёрстка на HTML5 и CSS3

Программирование PHP, JS, JQuery, Ruby (в рамках Insales)

http://nabolevshee.ru/insales/ - Здесь вы сможете ориентировочно посчитать за сколько я сделаю ваш сайт на INSALES

https://www.fl.ru/users/pasechnik_andre/ - Профиль на FL

andreirudkevich - скайп