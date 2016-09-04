pasechnik_andre

Андрей pasechnik_andre

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Вёрстка и програмирование сайтов любой сложности на WordPress и Insales. Вёрстка и програмирование Landing Page.

Адаптивная вёрстка на HTML5 и CSS3

Программирование PHP, JS, JQuery, Ruby (в рамках Insales)

http://nabolevshee.ru/insales/ - Здесь вы сможете ориентировочно посчитать за сколько я сделаю ваш сайт на INSALES

https://www.fl.ru/users/pasechnik_andre/ - Профиль на FL

andreirudkevich - скайп

Отзывы заказчиков

foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
6 баллов
9 лет назад
Разработка интерактива (js +css)
CSSJavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!