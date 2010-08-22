pashamac

Андреев pashamac

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Подключить Telegate к Webassyst

    Добрый день. Нужен человек который может подключить платежную систему telegate.ru к Webassyst Shopscript. Желательно с опытом подобной процедуры. Пишите пожалуйста сразу цену за работу.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описание для товаров в интернет магазин

    Только текст без картинок. Цена 10р за наименование. Описание сотовых телефонов. Входит описание и технические характеристики. Тех характеристики сделать красиво с выделенными заголовками. Взять с сайтов конкурентов описания этих моделей и сделать рерайт. Либо написать самому. Нужно сделать как ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад