Только текст без картинок. Цена 10р за наименование. Описание сотовых телефонов. Входит описание и технические характеристики. Тех характеристики сделать красиво с выделенными заголовками. Взять с сайтов конкурентов описания этих моделей и сделать рерайт. Либо написать самому. Нужно сделать как ...