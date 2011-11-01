Работаю ответственно и качественно
Делаю рерайт/копирайт, пишу обзоры, могу и стихи писать под заказ, рассказы...
К работе отношусь серьёзно. Критику, если такая возникает, воспринимаю без нервов и учитываю её в дальнейшем.
Портфолио
- Примеры работ по организация свадеб и праздников813 просмотров
- Продающие тексты о мебели3659 просмотров
- Сео-тексты автотематики383 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
0 баллов
13 лет назад
Первую статью написал, почле чего получил оплату и пропал... И это при том, что в проекте я четко указывала - обязательное нахождение в сети в рабочее время. К безответственности прибавился и игнор... На сайт заходит, сообщения читать мои не считает нужным. Никому не советую работать с Алексеем! Безответственный, несерьезный исполнитель!
Ответный отзыв
Очень нервная заказчица! Я ночью написал для неё тестовую статью, она после проверки переслала мне за неё оплату и, по идее, должно было завязаться наше сотрудничество... Днём она мне выслала задание на 2 последующих текста, а я предупредил, что они будут готовы только к вечеру следующего дня, поскольку я не мог взяться за выполнение сразу. Согласилась. Ну, всё, как бы - она убеждена, что я способен работать, поскольку по тестовому тесту замечаний не было, дала мне задания и сроки мы обсудили. Для связи я давал в заявке свой скайп, ГДЕ Я ПОСТОЯННО, а на веблансер я привычки не имею заходить, со всеми заказчиками всегда связь поддерживаю в скайпе, когда получаю задания, так как это оперативнее и удобнее. Юлия же засыпала почему-то меня вопросами в привате веблансера, чего я не видел, и это в тот период, когда мы условились, что меня не будет... На свои вопросы, понятное дело, ответов она не получила, поскольку я их попросту не видел, поэтому посчитала меня недобросовестным исполнителем, игнорирующим вопросы, и написала отзыв нелестный)) Казалось бы, задание мне несложное дала, я его принял, о сроках договорились, теперь жди выполнения и всё, я же показал, что работать умею, так нет же - влепила мне отрицательный отзыв, когда до истечения срока сдачи текстов оставалось несколько часов! Принципиально не хочу продолжать сотрудничество, поскольку Юлия не только поставила мне отрицательный отзыв преждевременно, но и передала мои задания другому исполнителю, когда до моей сдачи текстов оставалось несколько часов! Совершенно не принимает во внимание ранние договорённости, а обращается с вопросами лишь по одному каналу связи, не используя более оперативный способ - скайп, а в веблансере я просто не видел её обращений... В результате начала действовать сгоряча, передав моё задание другому и поставив мне отрицательный отзыв! Странное поведение, учитывая то, что, не дождавшись моих результатов, "наломала дров".
$5
10 баллов
14 лет назад
Алексей качественно справился с написание обзоров Получил теперь постоянную работу у нас Всем рекомендую Алексея как отличного специалиста в своём деле
Ответный отзыв
Задача была поставлена чётко, оплата без задержек. Всегда на связи и без нервов отвечает на все вопросы, уточняющие нюансы требований. Рад, что продолжаю сотрудничество с Алиной. Рекомендую её всем, как добросовестного заказчика.
Копирайтинг
2 отзыва(-1)
от $1
от 1 дня
#8806
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1188