Очень нервная заказчица! Я ночью написал для неё тестовую статью, она после проверки переслала мне за неё оплату и, по идее, должно было завязаться наше сотрудничество... Днём она мне выслала задание на 2 последующих текста, а я предупредил, что они будут готовы только к вечеру следующего дня, поскольку я не мог взяться за выполнение сразу. Согласилась. Ну, всё, как бы - она убеждена, что я способен работать, поскольку по тестовому тесту замечаний не было, дала мне задания и сроки мы обсудили. Для связи я давал в заявке свой скайп, ГДЕ Я ПОСТОЯННО, а на веблансер я привычки не имею заходить, со всеми заказчиками всегда связь поддерживаю в скайпе, когда получаю задания, так как это оперативнее и удобнее. Юлия же засыпала почему-то меня вопросами в привате веблансера, чего я не видел, и это в тот период, когда мы условились, что меня не будет... На свои вопросы, понятное дело, ответов она не получила, поскольку я их попросту не видел, поэтому посчитала меня недобросовестным исполнителем, игнорирующим вопросы, и написала отзыв нелестный)) Казалось бы, задание мне несложное дала, я его принял, о сроках договорились, теперь жди выполнения и всё, я же показал, что работать умею, так нет же - влепила мне отрицательный отзыв, когда до истечения срока сдачи текстов оставалось несколько часов! Принципиально не хочу продолжать сотрудничество, поскольку Юлия не только поставила мне отрицательный отзыв преждевременно, но и передала мои задания другому исполнителю, когда до моей сдачи текстов оставалось несколько часов! Совершенно не принимает во внимание ранние договорённости, а обращается с вопросами лишь по одному каналу связи, не используя более оперативный способ - скайп, а в веблансере я просто не видел её обращений... В результате начала действовать сгоряча, передав моё задание другому и поставив мне отрицательный отзыв! Странное поведение, учитывая то, что, не дождавшись моих результатов, "наломала дров".