paul_kart

Павел paul_kart

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Flasher

- Разработка мультимедийных-презентаций;

- Разработка Flash/Flex приложений (от баннеров до игр);

- Создание 3D моделей, и их визуализация;

- Создание web-дизайна и его интеграция на системы управления контентом.

Портфолио можно посмотреть по ссылке: http://paul-kart.ru//index.php/portfolio

Отзывы заказчиков

EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Требуется сделать интерактивную анимацию
HTMLJavaScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
нет отзывов
от $100
от 5 дней
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