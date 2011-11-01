Flasher - Разработка мультимедийных-презентаций; - Разработка Flash/Flex приложений (от баннеров до игр); - Создание 3D моделей, и их визуализация; - Создание web-дизайна и его интеграция на системы управления контентом. Портфолио можно посмотреть по ссылке: http://paul-kart.ru//index.php/portfolio

Я против войны в Украине !

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