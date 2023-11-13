Создание полностью готовых сайтов.

Разработка веб-сайтов различной тематики и сложности:

• целевая страница (Landing page);

• интернет магазин;

• корпоративный сайт;

• сайт визитка;

• бизнес сайт.

Предоплаты нет, вы платите уже после того, как увидите результат работы.

Вы получите полностью готовый сайт:

• с уникальным дизайном (разработка происходит с чистого листа);

• с адаптивной версткой (сайт одинаково хорошо отображается на компьютерах, ноутбуках, планшетах и телефонах);

• с анимацией для привлечение внимания к важным элементам и выделение среди конкурентов;

• с рабочими формами (заказы будут приходить на вашу почту).

При необходимости возможна выгрузка на хостинг и регистрация домена.

Техническая поддержка сайта в будущем.

Портфолио: https://pavelgrinchuk.com/

Email: [email protected]

Telegram: pavelgrinchuk

Skype: live:grinchuk.p