Павел Гринчук pavelgrinchukpavelgrinchuk
Разработка веб-сайтов различной тематики и сложности:
• целевая страница (Landing page);
• интернет магазин;
• корпоративный сайт;
• сайт визитка;
• бизнес сайт.
Предоплаты нет, вы платите уже после того, как увидите результат работы.
Вы получите полностью готовый сайт:
• с уникальным дизайном (разработка происходит с чистого листа);
• с адаптивной версткой (сайт одинаково хорошо отображается на компьютерах, ноутбуках, планшетах и телефонах);
• с анимацией для привлечение внимания к важным элементам и выделение среди конкурентов;
• с рабочими формами (заказы будут приходить на вашу почту).
При необходимости возможна выгрузка на хостинг и регистрация домена.
Техническая поддержка сайта в будущем.
Портфолио: https://pavelgrinchuk.com/
Email: [email protected]
Telegram: pavelgrinchuk
Skype: live:grinchuk.p
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