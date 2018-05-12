pavelmelikov

Павел pavelmelikov

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
OpenVPN / OwnCloud / Nginx / FTP / SSH / HTTP / JS / Debian 9

[email protected]

[email protected]

Отзывы заказчиков

m2mstat
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
$10
10 баллов
7 лет назад
Поднять OpenVPN, настроить сертификаты, замаскировать трафик
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!