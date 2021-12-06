pavlov_me

Владимир pavlov_me

 
28 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#127873; Качественный дизайн для вашего бизнеса

👋 Здравствуйте!

Меня зовут Владимир Павлов я UI/UX дизайнер из Москвы. Более 4 лет разрабатываю современный user-friendly дизайн веб-сайтов, мобильных приложений и маркетинговых материалов для бизнеса.

Работал с нишами: фитнес, криптовалюта, облачные провайдеры, недвижимость.

Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, After Effects

    Преимущества работы со мной

    • соблюдение согласованных сроков
    • четкое выполнение задачи по техническому заданию
    • качество
    • умение работать с дизайн системами и UI Kit проекта
    • всегда на связи

    Чем я вам могу быть полезен

    • интернет-магазины
    • корпоративные сайты
    • посадочные страницы (landing page)
    • мобильные приложения
    • дашборды
    • рекламные материалы (креативы)
    • презентации

    Звоните, пишите в любое время

    Telegram – https://t.me/pavlov_me

    Электронная почта – [email protected]

    Мой сайт – ﻿https://pavlov-me.ru

    ﻿С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь!

    FigmaTildaIllustratorPhotoshopAfter Effects
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    $70
    средняя цена заказа
    нет принятых заявок
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    Отзывы заказчиков
    a-luxkz
    Иван 
    37 летКазахстан
    16 лет в сервисе
    Был
    4 месяца назад
    774 отзыва(-6)
    $42
    10 баллов
    2 года назад
    Разработать дизайн 3 внутренних страниц сайта
    Выполнил работу в срок, по мере выполнения предлагал свои идеи которые помогли улучшить итоговый результат, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
    Спасибо за сотрудничество. Рекомендую. Грамотная постановка задачи и быстрая обратная связь.
    Ответный отзыв
    itforyou
    36 летРоссия
    3 года в сервисе
    Был
    2 месяца назад
    $100
    10 баллов
    2 года назад
    Создать слайды витрины и иконку для приложения Тик ток lite
    Всегда на связи. Работает быстро. Рекомендую исполнителя
    Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
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