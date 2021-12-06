🎁 Качественный дизайн для вашего бизнеса

👋 Здравствуйте!

Меня зовут Владимир Павлов я UI/UX дизайнер из Москвы. Более 4 лет разрабатываю современный user-friendly дизайн веб-сайтов, мобильных приложений и маркетинговых материалов для бизнеса.

Работал с нишами: фитнес, криптовалюта, облачные провайдеры, недвижимость.

Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, After Effects

Преимущества работы со мной

соблюдение согласованных сроков

четкое выполнение задачи по техническому заданию

качество

умение работать с дизайн системами и UI Kit проекта

всегда на связи

Чем я вам могу быть полезен

интернет-магазины

корпоративные сайты

посадочные страницы (landing page)

мобильные приложения

дашборды

рекламные материалы (креативы)

презентации

Звоните, пишите в любое время

Электронная почта – [email protected]

Мой сайт – ﻿https://pavlov-me.ru

﻿С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь!