🎁 Качественный дизайн для вашего бизнеса
👋 Здравствуйте!
Меня зовут Владимир Павлов я UI/UX дизайнер из Москвы. Более 4 лет разрабатываю современный user-friendly дизайн веб-сайтов, мобильных приложений и маркетинговых материалов для бизнеса.
Работал с нишами: фитнес, криптовалюта, облачные провайдеры, недвижимость.
Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, After Effects
Преимущества работы со мной
- соблюдение согласованных сроков
- четкое выполнение задачи по техническому заданию
- качество
- умение работать с дизайн системами и UI Kit проекта
- всегда на связи
Чем я вам могу быть полезен
- интернет-магазины
- корпоративные сайты
- посадочные страницы (landing page)
- мобильные приложения
- дашборды
- рекламные материалы (креативы)
- презентации
Звоните, пишите в любое времяTelegram – https://t.me/pavlov_me
Электронная почта – [email protected]
Мой сайт – https://pavlov-me.ru
С удовольствием поработаю над вашим проектом! Обращайтесь!
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Сервис конструктор бизнес визиток66 просмотров
- Редизайн СовКомВклад62 просмотра
- Редизайн Молдавского Микрофинансового сервиса54 просмотра
Отзывы заказчиков
$42
10 баллов
2 года назад
Выполнил работу в срок, по мере выполнения предлагал свои идеи которые помогли улучшить итоговый результат, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую. Грамотная постановка задачи и быстрая обратная связь.
$100
10 баллов
2 года назад
Всегда на связи. Работает быстро. Рекомендую исполнителя
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$15/час
от $100от 7 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $100от 3 дней
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Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
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