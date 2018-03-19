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Дмитрий
pds0801
pds0801
28 лет
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Дизайн главного экрана
$15
Дизайн экрана
Дизайн сайтов
1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Олег Климчук
Mr_Aleh
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 отзывов
$15
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главного экрана
Работа была не сложной но очень приятно было пообщаться с Дмитрием, сложностей никаких не возникало, четкая постановка задачи и своевременная оплата, пекомендую
Всё хорошо, дизайн главного экрана был выполнен в срок.
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Отзывы фрилансеров
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