pds0801

Дмитрий pds0801

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Mr_Aleh
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главного экрана
Работа была не сложной но очень приятно было пообщаться с Дмитрием, сложностей никаких не возникало, четкая постановка задачи и своевременная оплата, пекомендую
Всё хорошо, дизайн главного экрана был выполнен в срок.
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