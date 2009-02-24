peering

Даниил Ершов peering

 
40 летРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переделать причал

    $10

    Есть готовый флешь, необходимо на месте старого причала нарисовать новый, современный. Можете взять с фото. Фото желаемых причалов заказчика приложил.

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать FLASH шапку

    $30

    Фирма занимается перепродажей двигателей для небольших кораблей, фото найти можно но они плоховато выглядят т.к техника старая. Нужно на основе данной swf добавить что нибудь новенькое, исходников нет. -Добавить плавающий корабль (можно этот анимировать , ...

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Презентационный диск

    $50

    Открылась новая турбаза, для выставки нужно сделать презентационный диск, в каком угодно формате, лиж-бы открывалось без установки и дополнительного программного обеспечения (для ламеров). -фото около 30-40 штук, и небольшой видео клип, и немного текста . icq 296022051 mail ...

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен совет по NetCat

    $5

    NetCat 3.1 Есть базовый компонент "Список подразделов" с выводом подразделов. Мне он не много не устраивает, так как он выводит ссылками на под категории, а мне нужно чтоб сразу всё содержимое подразделов выводилось.

    NetCat
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • JPG Логотип

    $50

    Нужен логотип JPG, работы по доработкам много если понравиться как сделали будем работать дальше. См. задание скайп peering22

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    $200

    Нужно сделать шаблон на Joomla 1.5, дизайн только главной страницы, flash не надо. Пример сайта: www.altan.ru , полностью перерисовывать не надо только общие черты, или вообще что то своё, но только чтоб это было по ...

    Дизайн сайтаJoomlaFlash
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Joomla шаблон

    Нужно сделать шаблон на Joomla 1.5, дизайн только главной страницы, flash не надо. Пример сайта http://www.altan.ru/ Как сумму узнаю задание вышлю. Skype peering22 [email protected]

    JoomlaFlash
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Flash шапка для joomla

    $50

    Нужно нарисовать Flash шапку для joomla. Идея такая движущийся экспресс на фоне меняющихся станций, есть приблизительно нарисованный макет. ICQ 296022051 Skype peering22

    JoomlaFlash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
iflash
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Переделать FLASH шапку
Быстро, качественно, результативно. Рекомендую всем. Четкие цели, своевременная оплата.
Отличный дизайнер. Всё устроило на все 100%, дайте только намёк, Павел сам подберёт подходящий жанр.
Ответный отзыв
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
15 лет назад
JPG Логотип
Рекомендую всем Даниила как профи своего дела. Человек знает что хочет и грамотно излагает свои пожелания. Оплата полная и своевременная. Всегда на связи, что ускоряет процесс работы. Готов и дальше у труду под началом Даниила.
Спасибо! Работа была проделана оперативно, на высоком уровне. Отличный дизайнер, все советую !!!
Ответный отзыв
ze4yr
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Flash шапка для детской библиотеки
Если нужен сайт на Jomula, обращайтесь к Данилу. Специалист в своем деле и замечательный закачик!
Работа сделана качественно и в срок. В процессе работы немного изменилось ТЗ, Сергей все переделал так же оперативно.
Ответный отзыв
ze4yr
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$80
10 баллов
15 лет назад
Flash шапка для joomla
Замечательный адекватный заказчик! Не смотрите, что в сервисе месяц, «кидка» не будет. Даниил настоящий профессионал своего дела!
Человек разбирается в своем деле и имеет немалый опыт. Подкидываешь идею дальше Сергей сам, на его вкус можно смело положиться. Очень доволен его работой.
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