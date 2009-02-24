Есть готовый флешь, необходимо на месте старого причала нарисовать новый, современный. Можете взять с фото. Фото желаемых причалов заказчика приложил.
- $10Анимация1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $30
Фирма занимается перепродажей двигателей для небольших кораблей, фото найти можно но они плоховато выглядят т.к техника старая. Нужно на основе данной swf добавить что нибудь новенькое, исходников нет. -Добавить плавающий корабль (можно этот анимировать , ...Анимация1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Открылась новая турбаза, для выставки нужно сделать презентационный диск, в каком угодно формате, лиж-бы открывалось без установки и дополнительного программного обеспечения (для ламеров). -фото около 30-40 штук, и небольшой видео клип, и немного текста . icq 296022051 mail ...Презентации11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
NetCat 3.1 Есть базовый компонент "Список подразделов" с выводом подразделов. Мне он не много не устраивает, так как он выводит ссылками на под категории, а мне нужно чтоб сразу всё содержимое подразделов выводилось.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужно найти ошибки или написать свой скрипт. См заданиеВеб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужен логотип JPG, работы по доработкам много если понравиться как сделали будем работать дальше. См. задание скайп peering22Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $200
Нужно сделать шаблон на Joomla 1.5, дизайн только главной страницы, flash не надо. Пример сайта: www.altan.ru , полностью перерисовывать не надо только общие черты, или вообще что то своё, но только чтоб это было по ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $65
Нарисовать Flash шапку для сайта детской библиотеки, есть приблизительно нарисованный материал. сроки 2-3 дня. 296-022-051 skype peering22Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно сделать шаблон на Joomla 1.5, дизайн только главной страницы, flash не надо. Пример сайта http://www.altan.ru/ Как сумму узнаю задание вышлю. Skype peering22 [email protected]Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно нарисовать Flash шапку для joomla. Идея такая движущийся экспресс на фоне меняющихся станций, есть приблизительно нарисованный макет. ICQ 296022051 Skype peering22Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад