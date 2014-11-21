persona_m

Софья persona_m

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Текст до 150 символов... и больше, гораздо больше! :)

Обо мне:

  • Работаю в области HR (выполняю весь спектр задач от подбора персонала до проведения корпоративных мероприятий);
  • Являюсь контент-менеджером сайта, посвященного работе в компании (100% авторский контент);
  • Веду группу Вконтакте, посвященную работе в компании (общение с аудиторией, новости, объявления и прочее).
Есть опыт работы дизайнером, диктором.
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $25
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$5/час
от $100
нет рейтинга