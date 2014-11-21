Текст до 150 символов... и больше, гораздо больше! :)

Обо мне:

Работаю в области HR (выполняю весь спектр задач от подбора персонала до проведения корпоративных мероприятий);

Являюсь контент-менеджером сайта, посвященного работе в компании (100% авторский контент);

Веду группу Вконтакте, посвященную работе в компании (общение с аудиторией, новости, объявления и прочее).

Есть опыт работы дизайнером, диктором.