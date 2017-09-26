petrbeto123

Поплыла верстке в программе, также добавить дополнительную страницу в меню программы. Программа справочник для бухгалтеров. Писать исключительно в скайп!
HTML-верстка4 заявки
Закрыт
6 лет назад
Поплыла верстке в программе, также добавить дополнительную страницу в меню программы. Программа справочник для бухгалтеров. Писать исключительно в скайп!
Переписать текст с программы, простым копированием не получается, объем около 4 страниц с 12 шрифтом, Срок 2 дня. Пишите сразу в мой скайп указанный в профиле!