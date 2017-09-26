petrbeto123

Яковлев Петр petrbeto123

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Скайп - izumrut4 (всегда онлайн)

  • Исправить ошибки программы

    Поплыла верстке в программе, также добавить дополнительную страницу в меню программы. Программа справочник для бухгалтеров. Писать исключительно в скайп!

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переписать текст с программы

    Переписать текст с программы, простым копированием не получается, объем около 4 страниц с 12 шрифтом, Срок 2 дня. Пишите сразу в мой скайп указанный в профиле!

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад