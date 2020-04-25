Увеличу заявки в 3-10 раз с помощью комплексного интернет маркетинга
Привет! Меня зовут Петр, я со своей командой уже 10 лет помогаю предпринимателям по всей России строить окупаемые системы привлечения клиентов с помощью внедрения в их бизнес стратегий комплексного интернет-маркетинга.
У нас в клиентах есть как небольшие интернет-магазины, так и большие федеральные компании с сотнями дилеров по всей России.
Для Вашего проекта я рассмотрю следующие вопросы:
- Как вам привлекать клиентов в 3 и даже 10 раз выгоднее, чем это делают ваши конкуренты.
- Как вам выстроить индивидуальную рекламную стратегию, чтобы конкуренты не понимали что вы делаете и при этом вы продавали свои услуги и товары выше рынка.
- Как выстроить систему возврата посетителей на ваш сайт, чтобы они после первого посещения не уходили к конкурентам и возвращались, и покупали именно у вас.
- Как увеличить эффективность вашего сайта минимум в 2 раза без дополнительных вложений в рекламу.
Для начала работы нужно написать мне по контактам:
-личка;
-WhatsApp:+79034059891.
С уважением, Петр.
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