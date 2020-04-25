Увеличу заявки в 3-10 раз с помощью комплексного интернет маркетинга

Привет! Меня зовут Петр, я со своей командой уже 10 лет помогаю предпринимателям по всей России строить окупаемые системы привлечения клиентов с помощью внедрения в их бизнес стратегий комплексного интернет-маркетинга.

У нас в клиентах есть как небольшие интернет-магазины, так и большие федеральные компании с сотнями дилеров по всей России.

Для Вашего проекта я рассмотрю следующие вопросы:

Как вам привлекать клиентов в 3 и даже 10 раз выгоднее, чем это делают ваши конкуренты.

Как вам выстроить индивидуальную рекламную стратегию, чтобы конкуренты не понимали что вы делаете и при этом вы продавали свои услуги и товары выше рынка.

Как выстроить систему возврата посетителей на ваш сайт, чтобы они после первого посещения не уходили к конкурентам и возвращались, и покупали именно у вас.

Как увеличить эффективность вашего сайта минимум в 2 раза без дополнительных вложений в рекламу.

Для начала работы нужно написать мне по контактам:

-личка;

[email protected];

-WhatsApp:+79034059891.

С уважением, Петр.