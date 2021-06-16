Только качественно и в срок - посадка верстки на Wordpress c оптимизацией и удобством 😎

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Сэкономленное время, нервы и силы

﻿Бесплатную оптимизацию сайта

👍 Что я умею:

Переносить сайт на хостинг

Создавать продвинутые формы

Делать удобный вывод постов

Оптимизировать скорость загрузки сайта и темы wordpress

Настраивать reCAPTCHA

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