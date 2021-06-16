Только качественно и в срок - посадка верстки на Wordpress c оптимизацией и удобством 😎
Все правки бесплатные!Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
👍 Работая со мной вы получите:
- Гарантию на выполненную работу
- Сэкономленное время, нервы и силы
- Бесплатную оптимизацию сайта
👍 Что я умею:
- Переносить сайт на хостинг
- Создавать продвинутые формы
- Делать удобный вывод постов
- Оптимизировать скорость загрузки сайта и темы wordpress
- Настраивать reCAPTCHA
💬 Контакты:
- Почта: [email protected]
- Telegram: https://t.me/Loler100
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Портфолио
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