petroff_vlad

Владислав petroff_vlad

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Только качественно и в срок - посадка верстки на Wordpress c оптимизацией и удобством 😎

Все правки бесплатные!

Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

👍 Работая со мной вы получите:

  • Гарантию на выполненную работу
  • Сэкономленное время, нервы и силы
  • ﻿Бесплатную оптимизацию сайта

👍 Что я умею:

  • Переносить сайт на хостинг
  • Создавать продвинутые формы
  • Делать удобный вывод постов
  • Оптимизировать скорость загрузки сайта и темы wordpress
  • Настраивать reCAPTCHA

💬 Контакты: