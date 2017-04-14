Профессиональные навыки:
- Владение CRM программами (AmoCRM ; Bitrix24; Skorozvon;MangoOffice; 1C; OkTell )
-Владение оргтехникой и средствами связи:принтер, ксерокс, телефон, факс, e-mail.
-Знание английского языка(разговорный уровень)
-Умение вести переговоры, строить долгосрочныеотношения с клиентами и поставщиками.
-Знание делового этикета, делопроизводства.
-Умение работать с большим объемом информации.
-Хорошее знаниеиностранных языков : немецкий, английский
-Водительские права Вкатегории
-Быстрая обучаемость
Семейное положение: женат, детей нет
Возможность командировок:
Личностныекачества: целеустремленность,коммуникабельность, быстрая обучаемость, ответственность, исполнительность,
стрессоустойчивость.
И многое другое вы можетеузнать обо мне при личном общении в Skype:petrosfq или Viber +380671896434
- Оператор Call-Центра, Телемаркетолог (удалЁнно)421 просмотр