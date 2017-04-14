petrosfq

Федор petrosfq

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Оператор Call-Центра, Телемаркетолог, Оператор пк (удалЁнно)

Профессиональные навыки:  

- Владение CRM программами (AmoCRM ; Bitrix24; Skorozvon;MangoOffice; 1C; OkTell )

 -Владение оргтехникой и средствами связи:принтер, ксерокс, телефон, факс, e-mail.

-Знание английского языка(разговорный уровень)

 -Умение вести переговоры, строить долгосрочныеотношения с клиентами и поставщиками.

 -Знание делового этикета, делопроизводства.

 -Умение работать с большим объемом информации.

-Хорошее знаниеиностранных языков : немецкий, английский

-Водительские права Вкатегории

-Быстрая обучаемость

Семейное положение: женат, детей нет

 Возможность командировок:

 Личностныекачества: целеустремленность,коммуникабельность, быстрая обучаемость, ответственность, исполнительность,

стрессоустойчивость.

И многое другое вы можетеузнать обо мне при личном общении в Skype:petrosfq или Viber +380671896434

amoCRM
Портфолио