pilavoz

Петр pilavoz

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Качественная верстка по доступной цене.

  • Довести до ума видео на сайте

    Задача такая: 1) Сделать так, чтобы видео отображалось на всех браузерах (сейчас только в ff, Opera, Chrome) -- доработать уже имеющийся плагин (jw player) 2) Главная задача реализовать ...

    HTML
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модернизировать скрипт

    Надо модернизировать скрипт на сайте по ссылке ниже, как работает сейчас: при клике на меню второго уровня сайт скролит на соответствующий пункт аккордеона; при клике на аккордеон - он раскрывается. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка скриптов на сайте

    По указанному ниже адрессу надо доработать пару скриптов сайта, а именно: 1) После клика по меню страница переходит на нужный раздел но при этом закрывает название раздела. Надо что-бы меню становилось в начале раздела. ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Кроссбраузерная верстка

    Есть 2 страницы верстки нужно исправить проблемы в кросбраузерности а именно: в ie7 и ie8 страницы отображаются не корректно.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

dubli543
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов
$15
10 баллов
11 лет назад
Кроссбраузерная верстка
Рекомендую
Работа выполнена отлично.
Ответный отзыв
datorn
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Модернизировать скрипт
Адекватный заказчик, оплата работы своевременная. Никаких проблем на протяжении работы не возникло. Рекомендую
Работа выполнена очень быстро, буквально за час что для меня было актуально на тот момент. Рекомендую.
Ответный отзыв
design-coding
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
26 отзывов(-1)
$50
10 баллов
12 лет назад
Доработка скриптов на сайте
CSS
Сотрудничеством доволен. Четкие задачи. Своевременная оплата. Рекомендую.
Работа выполнена оперативно и грамотно. Довольно сложный вопросс для не знающего человека был решён простым и красивым способом.
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