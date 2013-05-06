Задача такая: 1) Сделать так, чтобы видео отображалось на всех браузерах (сейчас только в ff, Opera, Chrome) -- доработать уже имеющийся плагин (jw player) 2) Главная задача реализовать ...
- HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Надо модернизировать скрипт на сайте по ссылке ниже, как работает сейчас: при клике на меню второго уровня сайт скролит на соответствующий пункт аккордеона; при клике на аккордеон - он раскрывается. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
По указанному ниже адрессу надо доработать пару скриптов сайта, а именно: 1) После клика по меню страница переходит на нужный раздел но при этом закрывает название раздела. Надо что-бы меню становилось в начале раздела. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть 2 страницы верстки нужно исправить проблемы в кросбраузерности а именно: в ie7 и ie8 страницы отображаются не корректно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
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