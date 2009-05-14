Образование: Выпускница Ульяновского государственного технического университета.

Переводами я занимаюсь уже 4 года (в основном это экономические тексты, деловая документация, медицина, технические тексты, художественный перевод, перевод сайтов, различные курсовые а также дипломные работы).

Я работаю со следующими языковыми парами:

Немецкий-русский-немецкий

Англ-Русский-Англ

Франц-Русский-франц

Узбекский-русский

Казахский-русский

В основном за день я могу перевести 7-10 листов,(А4,1800 символов). У меня дома есть все необходимое для работы (компьютер, принтер, сканер) и доступ в интернет 24 часа 7 дней в неделю.

Я имею навыки работы со всеми офисными программами, в частности : MS WORD, EXCEL, WIN RAR, WORD PAD, INTERNET EXPLORER, начинающий пользователь ТРАДОСа

Имеется богатый опыт работы с различными бюро переводов из России, Украины.

Мои контактные данные (все возможные способы связи): Моб.+7-927-806-73-13

e-mail: [email protected]

ICQ : 270-200-940