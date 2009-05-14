pink_lily

Гузель pink_lily

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Образование: Выпускница Ульяновского государственного технического университета.

Переводами я занимаюсь уже 4 года (в основном это экономические тексты, деловая документация, медицина, технические тексты, художественный перевод, перевод сайтов, различные курсовые а также дипломные работы).

Я работаю со следующими языковыми парами:

Немецкий-русский-немецкий

Англ-Русский-Англ

Франц-Русский-франц

Узбекский-русский

Казахский-русский

В основном за день я могу перевести 7-10 листов,(А4,1800 символов). У меня дома есть все необходимое для работы (компьютер, принтер, сканер) и доступ в интернет 24 часа 7 дней в неделю.

Я имею навыки работы со всеми офисными программами, в частности : MS WORD, EXCEL, WIN RAR, WORD PAD, INTERNET EXPLORER, начинающий пользователь ТРАДОСа

Имеется богатый опыт работы с различными бюро переводов из России, Украины.

Мои контактные данные (все возможные способы связи): Моб.+7-927-806-73-13

e-mail: [email protected]

ICQ : 270-200-940

Отзывы фрилансеров

retrestor
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
$3
10 баллов
16 лет назад
Перевод юрид.документации с русского на литовский
Очень приятно было работать с Гузель. Приятный в общении человек, оплатил всё моментально. Очень рад сотрудничеству. Будем работать ещё. Спасибо, Гузель. С уважением, Дмитрий.
Очень ответственный исполнитель. высокое качество, умеренные цены. Работу выполнил в сторого оговоренное время. Буду рада сотрудничать снова. всем советую.
Ответный отзыв
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
$55
10 баллов
16 лет назад
Требуется перевод на итальянский язык
Отлично сработались с Гузель! Четко поставленная задача, приемлемый срок исполнения, оплата точно в оговоренный срок! Приятна в общении и в работе! РЕКОМЕНДУЮ!
Очень отвественный исполнитель. Выполнил работу к оговоренному сроку, качество перевода на высшем уровне, хотя сроки были очень сжатые и тематика была не из легких. Спасибо за работу, Антон! Непременно обращусь к вам снова.
Ответный отзыв
Akzhilan
Irina Saratova 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$6
10 баллов
16 лет назад
Требуется перевод (испанский язык)
Гузель - отличный заказчик! Четко обозначила, что требуется сделать, быстро ответила на возникшие вопросы, приняла выполненный заказ и оплатила согласно договоренности! Была очень рада такому сотрудничеству и надеюсь на дальнейшее!!! Спасибо, Гузель! :-)
Очень добросовестный исполнитель. Работает по четко наработанной схеме, чувствуется профессионализм, всегда на связи и готова ответить на любые вопросы. Выполнила работу к поставленному сроку, перевод выполнен на 5+. Спасибо за работу и оперативность, Ирина! буду обращаться снова)
Ответный отзыв