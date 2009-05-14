Для перевода технической документации (схемы, чертежи) требуются переводчики итальянского и французского языков, имеющие опыт работы с подобной документацией. Предложения прошу оставлять здесь, либо можно отправлять резюме на [email protected] с контактной информацией и расценками.
Образование: Выпускница Ульяновского государственного технического университета.
Переводами я занимаюсь уже 4 года (в основном это экономические тексты, деловая документация, медицина, технические тексты, художественный перевод, перевод сайтов, различные курсовые а также дипломные работы).
Я работаю со следующими языковыми парами:
Немецкий-русский-немецкий
Англ-Русский-Англ
Франц-Русский-франц
Узбекский-русский
Казахский-русский
В основном за день я могу перевести 7-10 листов,(А4,1800 символов). У меня дома есть все необходимое для работы (компьютер, принтер, сканер) и доступ в интернет 24 часа 7 дней в неделю.
Я имею навыки работы со всеми офисными программами, в частности : MS WORD, EXCEL, WIN RAR, WORD PAD, INTERNET EXPLORER, начинающий пользователь ТРАДОСа
Имеется богатый опыт работы с различными бюро переводов из России, Украины.
Мои контактные данные (все возможные способы связи): Моб.+7-927-806-73-13
e-mail: [email protected]
ICQ : 270-200-940
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт15 лет назад
Для перевода юридической документации с русского на литовский язык требуется переводчик литовского языка. Все подробности обсудим в аське. Стучитесь в аську 587-736-673Завершен16 лет назад
Для перевода юридической документации требуются переводчики туркменского и таджикского языков. Жду предложений нa [email protected] или по аське 270-200-940.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Для перевода большого объема документации требуются переводчики чувашского и башкирского языков. Все подробности по icq 270200940Закрыт16 лет назад
Для перевода текста общей тематики требуется переводчики чеченского и ингушского языков. Готова рассмотреть ваши предложения в icq 270-200-940 или пишите ваши предложения сюда.Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Для перевода заявлений: 6 страниц с русского на итальянский язык требуется переводчик. Стучитесь в icq 270-200-940Завершен16 лет назад
Для перевода юридической документации требуется переводчик испанского языка. Для связи используйте icq 270-200-940.Переводы2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Для перевода юридической документации требуеся переводчик узбекского языка. Подробности готова обсудить в icq 270200940.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Для выполнения письменного перевода юридической документации с русского на чешский язык требуется переводчик. По всем вопросам стучите в icq 270200940Закрыт16 лет назад
Для перевода небольшого объема документации требуется переводчик финского. Оплата сразу же после выполнения перевода. icq 270200940Копирайтинг2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Срочно требуется переводчик монгольского языка для перевода юридической документации с русского на монгольский язык. Все подробности обсудим в личке. Мой icq 270200940, skype marguz, e-mail: [email protected]Закрыт16 лет назад
Для перевода юридической документации, объем 60 стр, требуется профессиональный переводчик монгольского языка. Пишите ваши контакты и расценки на [email protected]Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется перевести 1,5 страницы текста, тематика:юридическая. Рассматриваются предложения в течение 2 часов.Переводы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется перевести пару страниц документа с корейского языка. Пишите стоимость за 1800 знаков и ваши контакты. Icq 270-200-940Переводы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется перевести 2 страницы текста на узбекский язык, пищевая промышленность. icq 270-200-940Закрыт16 лет назад
Требуется перевод документации на финский язык. Обязательные требования: высшее образование, достаточное владение юридической лексикой для перевода подобного рода документации.Переводынет заявокЗакрыт16 лет назад