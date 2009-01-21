Вообщем нужно Нужен форум оформленый в стиле пиротехники и взрывотехники Установка Перенос всей базы данных с бесплатного форума на новый Пожалуйста пишите сроки и цены
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
15 лет назад
Вообщем нужно Нужен форум оформленый в стиле пиротехники и взрывотехники Установка Перенос всей базы данных с бесплатного форума на новый Пожалуйста пишите сроки и цены
Требуется написать с нуля криптор (с хорошим полиморфным движком) ехе dll файлов более подробно в icq (Прозьба людей не имеющих с таким софтом дела и школьников не отписываца) отписываясь пишите сроки !!!