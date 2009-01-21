pitrosian

Алексей Антонов pitrosian

 
39 летРоссия/Новороссийск
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Полиморфный криптор

    $250

    Требуется написать с нуля криптор (с хорошим полиморфным движком) ехе dll файлов более подробно в icq (Прозьба людей не имеющих с таким софтом дела и школьников не отписываца) отписываясь пишите сроки !!!

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад