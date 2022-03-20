UX/UI дизайнер
Здравствуйте, меня зовут Антон, я являюсь графическим дизайнером. Работаю в сфере дизайна над коммерческими проектами с 2018 года.
Мой портфолио behance.net/pixaha
Работа выполняется с 30% или 100% предоплатой проекта.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта - сервис аннотаций UBIAI13 просмотров
- Дизайн сайта - студия Semenov Group16 просмотров
- Оформление соц.сетей - Domocentr16 просмотров
- Оформление соц.сетей - Sneakers чистка16 просмотров
- Оформление соц.сетей - Бесплатно Тверь17 просмотров
- Баннеры для офферов - АВТОР ЛОФТ кафе10 просмотров
- Оформление соц.сетей - GoMasterclass213 просмотров
- Дизайн сайта - рекламное агентство brainmarket7 просмотров
- Дизайн лендинга - Котлы "Суворов"208 просмотров
- Логотип + допы - JB brand131 просмотр
- Логотип + допы - Beautiful silk body711 просмотров
- Комплексный дизайн - AUTO comfort117 просмотров
Баннеры
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$5/час
от $10от 1 дня
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Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга