pixaha

Антон Романов pixaha

 
23 годаРоссия/Тверь
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UX/UI дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Антон, я являюсь графическим дизайнером. Работаю в сфере дизайна над коммерческими проектами с 2018 года.

Мой портфолио behance.net/pixaha

Работа выполняется с 30% или 100% предоплатой проекта.

Портфолио
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга