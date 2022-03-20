UX/UI дизайнер

Здравствуйте, меня зовут Антон, я являюсь графическим дизайнером. Работаю в сфере дизайна над коммерческими проектами с 2018 года.

Мой портфолио behance.net/pixaha

Работа выполняется с 30% или 100% предоплатой проекта.