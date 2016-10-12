Профессиональный диктор на английском, носитель языка! American
Вам нужен голос на английском для Вашего промо, объявления, презентации, фильма, аудио книги или даже простого сообщения на автоответчике? Я могу Вам помочь! У меня есть профессиональная студия и оборудование,чтобы сделать необходимую запись. Я делал и продолжаю делать озвучку для таких компаний и проектов, как: Красноярск 2019 Brand Voice (Зимния Универсиада 2019), РЖД, BrandOn advertising, Dela business group, Big Time Films, APR Фильмы, Heineken, Audi, Моя Планета и много ещё по всему миру!
Я говорю по русский.
Pete
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
8 лет назад
Питер на отлично справился с заданием, рекомендую его как качественного исполнителя.
Ответный отзыв
всё хорошо! Был приятно работать с Василий!
$280
10 баллов
9 лет назад
Понравилось работать с Питером! Это как раз тот случай, когда от сотрудничества получаешь даже больше, чем договаривались.
Ответный отзыв
был очень приятно работать с Михаил. Всё положительно!