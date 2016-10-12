Профессиональный диктор на английском, носитель языка! American

Вам нужен голос на английском для Вашего промо, объявления, презентации, фильма, аудио книги или даже простого сообщения на автоответчике? Я могу Вам помочь! У меня есть профессиональная студия и оборудование,чтобы сделать необходимую запись. Я делал и продолжаю делать озвучку для таких компаний и проектов, как: Красноярск 2019 Brand Voice (Зимния Универсиада 2019), РЖД, BrandOn advertising, Dela business group, Big Time Films, APR Фильмы, Heineken, Audi, Моя Планета и много ещё по всему миру!

Я говорю по русский.

Pete