plscott1

Питер plscott1

 
55 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный диктор на английском, носитель языка! American

Вам нужен голос на английском для Вашего промо, объявления, презентации, фильма, аудио книги или даже простого сообщения на автоответчике? Я могу Вам помочь! У меня есть профессиональная студия и оборудование,чтобы сделать необходимую запись. Я делал и продолжаю делать озвучку для таких компаний и проектов, как: Красноярск 2019 Brand Voice (Зимния Универсиада 2019), РЖД, BrandOn advertising, Dela business group, Big Time Films, APR Фильмы, Heineken, Audi, Моя Планета и много ещё по всему миру!

Я говорю по русский.

Pete

Отзывы заказчиков

bestaff
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Озвучка текста видео на английском
Питер на отлично справился с заданием, рекомендую его как качественного исполнителя.
всё хорошо! Был приятно работать с Василий!
Ответный отзыв
web101
Михаил 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$280
10 баллов
9 лет назад
Диктор (мужской голос), носитель английского языка
Понравилось работать с Питером! Это как раз тот случай, когда от сотрудничества получаешь даже больше, чем договаривались.
был очень приятно работать с Михаил. Всё положительно!
Ответный отзыв