Озвучка текста видео на английском

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен6 заявок570 просмотров

Необходимо сделать озвучку текста видео на английском приятным мужским голосом. Аудио должно точно совпадать с содержанием видео. Ссылка на исходное русскоязычное видео - https://yadi.sk/i/Cy8_dJp438vXAk. Текст в прикрепленном файле. 

8 лет назад
bestaff
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

plscott1
Питер 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Питер на отлично справился с заданием, рекомендую его как качественного исполнителя.
всё хорошо! Был приятно работать с Василий!

Заявки фрилансеров

plscott1
Питер 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад