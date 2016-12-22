Озвучить текст.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт47 заявок557 просмотров

Добрый день!

Необходимо озвучить текст, нужна аудио запись для сопровождения буклета в видео.

Текст - с буклета. Примерно 14 страниц с короткими текстами.

8 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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