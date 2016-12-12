Озвучка ролика.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт15 заявок203 просмотра

Здравствуйте, Роман.

Мне необходимо озвучить ролик, 5 - 7 мин.

Т.к. это первый опыт, не совсем понимаю последовательность действий.

Что Вам необходимо?

Андрей

8 лет назад
guest_14828415451744
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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