Мужской голос озвучка

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен5 заявок95 просмотров

Примерно текст на 3 минуты. От первого лица, голос для закадра.

8 лет назад
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад
$5
8 дней
как всегда быстро и качественно. рекомендации.
Как всегда, даже придраться не к чему. Потрясающий заказчик!

Заявки фрилансеров

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад

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