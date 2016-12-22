Примерно текст на 3 минуты. От первого лица, голос для закадра.
Перепеть песню под мой текст (требуется сильный мужской голос)
Требуется перепеть песню "Эпидемия - Всадник из Льда" под мой текст. Минус и текст будут предоставлены исполнителю. На авторские права на песню не претендую, заказываю только для личного использования, авторские права на измененный текст - мои. Нужен сильный мужской вокал, наиболее похожий на оригинальный голос. В местах, где в оригинале идет подпевка или эффект подпевки, нужно создать такой же эффект. По срокам желательно быстро.
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