Перепеть песню под мой текст (требуется сильный мужской голос)

Требуется перепеть песню "Эпидемия - Всадник из Льда" под мой текст. Минус и текст будут предоставлены исполнителю. На авторские права на песню не претендую, заказываю только для личного использования, авторские права на измененный текст - мои. Нужен сильный мужской вокал, наиболее похожий на оригинальный голос. В местах, где в оригинале идет подпевка или эффект подпевки, нужно создать такой же эффект. По срокам желательно быстро.