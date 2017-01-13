Начитка текста

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  2. Озвучивание
Завершен9 заявок225 просмотров

Здравствуйте, мне нужно начитать текст для обучающего видео, там меньше 600 слов. Если Вы беретесь, скажите, пожалуйста цену и сколько по времени займет. 

Заранее благодарю

8 лет назад
kate_kalinina
Калинина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад
$7
3 дня
Качественно, быстро. Рекомендую!
Оперативный ответ на все возникшие вопросы, оплата даже раньше указанного срока, только положительный опыт общения. Даже если бы и было желание придраться, просто не к чему.

Заявки фрилансеров

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
8 лет назад

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