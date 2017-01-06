Добрый день! Необходимо озвучить текст, нужна аудио запись для сопровождения буклета в видео. Текст - с буклета. Примерно 14 страниц с короткими текстами.
Необходима озвучка видео 2 мин.
Необходима озвучка 2-х минутного ролика для сайта компании, желательно мужским голосом.
Текст вышлю исполнителю.
В заявке присылайте, пожалуйста, примеры ваших работ и сроки
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