Необходима озвучка видео 2 мин.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен10 заявок172 просмотра

Необходима озвучка 2-х минутного ролика для сайта компании, желательно мужским голосом.

Текст вышлю исполнителю.

В заявке присылайте, пожалуйста, примеры ваших работ и сроки

8 лет назад
Vittorio88
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Roman_Vidma
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
8 лет назад
$20
1 день
Очень ответственный исполнитель. Выполнил работу быстро и качественно. Рекомендую.
Заказчик с четкой постановкой задачи. Приятно работать с людьми, которые знают, чего хотят. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Roman_Vidma
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 отзывов
8 лет назад

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