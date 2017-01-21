Требуется ласковый женский голос для озвучки страниц сайта.
Ищу женский голос для озвучивания нескольких страниц текста
Приветствую.
Требуется приятный женский голос.
Жду цен за страницу текста или количество слов, а также примеры озвучки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание37 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется озвучка женским голосом. Всего 46 слов.Закрыт8 лет назад
Требуется озвучить русский перевод документального видео https://www.youtube.com/watch?v=ToQ8PWYnu04 мужским голосом. Объем текста - около 2 тыс. слов. Предлагайте цены и сроки. Спасибо!Завершен8 лет назад
Здравствуйте, мне нужно начитать текст для обучающего видео, там меньше 600 слов. Если Вы беретесь, скажите, пожалуйста цену и сколько по времени займет. Заранее благодарюЗавершен8 лет назад
Русский язык. 250 слов. Мужской дикторский голос. Тема: защитные пленки Оплата по факту.Озвучивание33 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходима озвучка 2-х минутного ролика для сайта компании, желательно мужским голосом. Текст вышлю исполнителю. В заявке присылайте, пожалуйста, примеры ваших работ и срокиЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо озвучить текст, нужна аудио запись для сопровождения буклета в видео. Текст - с буклета. Примерно 14 страниц с короткими текстами.Озвучивание47 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! интересует озвучка женским голосом, тематика мультфильм. Кто заинтересовался присылайте примеры своих работ. будем рады сотрудничать.Озвучивание18 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется перепеть песню "Эпидемия - Всадник из Льда" под мой текст. Минус и текст будут предоставлены исполнителю. На авторские права на песню не претендую, заказываю только для личного использования, авторские права на измененный текст - ...Озвучивание2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Примерно текст на 3 минуты. От первого лица, голос для закадра.Завершен8 лет назад