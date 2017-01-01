Требуется озвучить русский перевод документального видео https://www.youtube.com/watch?v=ToQ8PWYnu04 мужским голосом. Объем текста - около 2 тыс. слов. Предлагайте цены и сроки. Спасибо!
Озвучить приветствие
Требуется озвучка женским голосом. Всего 46 слов.
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