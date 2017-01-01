Озвучить приветствие

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Закрыт8 заявок164 просмотра

Требуется озвучка женским голосом. Всего 46 слов. 

8 лет назад
ismoker
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$7
1 день
ТОП-10
Озвучивание

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
ТОП-10
Озвучивание

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