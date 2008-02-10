Требуется верстальщик для Bitrix (работа срочная)
Центр Хостинга PlusWeb.ru - это российская компания предоставляющая услуги хостинга, регистрации доменов, разработки и поддержки сайтов, разработки программного обеспечения, администрирования и настройки серверов.
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $1000
Уважаемые дизайнеры! Приглашаем вас принять участие в конкурсе на дизайн для сайта хостинговой компании plusweb.ru. Если вы решите участвовать в конкурсе - просим вас обратить внимание на следующее: - мы не оплачиваем "участие" - при оформлении своего предложения не ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт15 лет назад
Открыта вакансия web дизайнера. Обязательно наличие опыта работы, портфолио.Дизайн сайтов73 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется опыт работы с различными распространенными CMS.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт15 лет назад
Диплом переводчика - обязателен.Переводы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется верстальщик для Битрикс с опытомHTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
Добрый день! Требуется разработать логотип для компании предоставляющей услуги хостинга - сайт компании - plusweb.ru: Логотип 1. Основан на имени компании или ее инициалах. 2. Заметный, конкретный, элегантный. 3. Должен быть ориентирован на предоставляемые услуги . 4. Образ компании - современная, ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Обязательные условия: сертификация Битрикс, опыт, наличие законченных проектов.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется специалист по настройке серверов, работающих на OS Solaris.Системное администрирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Разработка дизайна корпоративного сайта.Дизайн сайтов59 заявокЗакрыт16 лет назад