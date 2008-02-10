plusweb

Денис Федоров plusweb

 
50 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Центр Хостинга PlusWeb.ru - это российская компания предоставляющая услуги хостинга, регистрации доменов, разработки и поддержки сайтов, разработки программного обеспечения, администрирования и настройки серверов.

Отзывы фрилансеров
vika_81
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Логотип для компании plusweb.ru
Спасибо, за сотрудничество!
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yurik777
54 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
8 баллов
9 лет назад
Верстка шаблона для Битрикс
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Ответный отзыв