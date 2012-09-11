pm_rosapp

Эрмен pm_rosapp

 
33 годаРоссия/Томск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Современный подход к созданию веб-сайтов. Команда профессионалов.

Мы - команда, которая не боится новых технологий и нестандартных задач.

Мы дорожим своей репутаций, и это значит, что каждый клиент для нас самый важный.

Мы сторонники профессионального подхода и готовы гарантировать Вам результат.

У нас есть:

- проверенные в бою знания, необходимые для создания действительно крутых веб-проектов

- своя CMS и внушительное портфолио профессионально выполненных работах

- необъятный творческий потенциал, успешно реализуемый в каждом Новом проекте

Можем сделать современный дизайн, и Ваш проект превратится в сплав высоких технологий и креатива.

Веб-программирование
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от $200
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Интернет-магазины
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от $1000
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Сайты «под ключ»
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от $500
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