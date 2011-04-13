Специализация: верстка сайтов - опыт работы 5 лет
Учеба: Московский Государственный Социально-Гуманитарный институт. годы учебы - 2000-2005, факультет - Прикладная математика
Продвинутый пользователь: html, css, кроссбраузерная верстка div-ми, разделение содержания и представления, свободная ориентация в php-коде для внесения html-правок
Базовые знания: JavaScript, JQuery, Wordpress, Photoshop, php, mysql
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Константин Комаров, художник и ювелир363 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Сработались! Качество верстки отличное, общаться - комфортно.
Ответный отзыв
Было очень приятно сотрудничать с Еленой. Жизнь нужно прожить так, чтоб наверху офигели и сказали - повтори. Надеюсь и мы повторим и не раз!
HTML-верстка
1 отзыв
от $40
от 1 дня
нет рейтинга