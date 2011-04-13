pmserg2000

Сергей pmserg2000

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Специализация: верстка сайтов - опыт работы 5 лет

Учеба: Московский Государственный Социально-Гуманитарный институт. годы учебы - 2000-2005, факультет - Прикладная математика

Продвинутый пользователь: html, css, кроссбраузерная верстка div-ми, разделение содержания и представления, свободная ориентация в php-коде для внесения html-правок

Базовые знания: JavaScript, JQuery, Wordpress, Photoshop, php, mysql

Портфолио

Отзывы заказчиков

Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Верстка 1 странички
Сработались! Качество верстки отличное, общаться - комфортно.
Было очень приятно сотрудничать с Еленой. Жизнь нужно прожить так, чтоб наверху офигели и сказали - повтори. Надеюсь и мы повторим и не раз!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $40
от 1 дня
нет рейтинга