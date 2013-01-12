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Могу писать на любые темы, особенно хорошо разбираюсь в областях техники, автомобильных шин, садово-парковых и комнатных растений, в правовых вопросах.

Могу отказаться писать текст, если он преследует цели обмана потенциальных покупателей.

В данный момент администрирую и дополняю сайты:

http://experttyres.ru/

http://shelestshin.ru/

http://shinmnogo.ru/

"Мы едим, едим, едим...", "Координально новый проект не сложиться у предприинимателя" - если после прочтения этих фраз у вас начинают шевелиться волосы на голове, если вы не готовы исправлять ошибки в тексте за исполнителя, в-общем, если вы цените не только качество статей, сроки их исполнения, но и грамотность работы - значит, вы попали точно по адресу. В моих работах вы не сможете найти ни одной грамматической ошибки.

Пишу самостоятельно, без посредников и выходных дней. Ценю точность поставленных задач, при этом обладаю достаточным творческим потенциалом для того, чтобы предложить собственное решение.

Просьба писать на мейл: [email protected], в случае срочности - звоните, мы детально обсудим ваш заказ, сроки его исполнения и, я уверена, обязательно договоримся.