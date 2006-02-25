pol_ivanov

Ivanov Pol pol_ivanov

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шаблон дизайна для интернет-магазинов

    $150

    Требуется создать шаблон для дизайна интернет-магазина, чтобы в последствии можно было самостоятельно на основе него делать дизайны по отдельным темам (заменять тематическую картинку, цветовую гамму).

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Требуется дизайнер для создания дизайна серии интернет-магазинов (от 1 до 10) в современном стиле (c разрезкой в HTML). Присылайте портфолио и свои расценки. Возможно долгосрочное сотрудничество. Оплата WMZ, наличными в Москве.

    HTML
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    18 лет назад