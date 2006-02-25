pol_ivanov

$150
Требуется создать шаблон для дизайна интернет-магазина, чтобы в последствии можно было самостоятельно на основе него делать дизайны по отдельным темам (заменять тематическую картинку, цветовую гамму).
Дизайн сайтов23 заявки
Закрыт
17 лет назад
Требуется создать шаблон для дизайна интернет-магазина, чтобы в последствии можно было самостоятельно на основе него делать дизайны по отдельным темам (заменять тематическую картинку, цветовую гамму).
Требуется дизайнер для создания дизайна серии интернет-магазинов (от 1 до 10) в современном стиле (c разрезкой в HTML). Присылайте портфолио и свои расценки. Возможно долгосрочное сотрудничество. Оплата WMZ, наличными в Москве.