polal

Полюшкина polal

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Denis08131
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Доработать логотип
Сотрудничество прошло успешно, рекомендую!!!
Все мои пожелания принял во внимание, и выполнил работу в самые краткие сроки наилучшим образом - рекомендую!
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sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Две маленькие картинки
Анна - отличный заказчик! Грамотная постановка задачи и мгновенная оплата. Рекомендую! С удовольствием продолжу сотрудничество.
Очень качественное и своевременное выпонение заказа! Супер!
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HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Две маленькие картинки
Понятное ТЗ. Своевременная оплата. Отличный заказчик! 10 баллов
Отличная работа в кратчайшие сроки! Большое спасибо!
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