Есть логотип, он вполне нравится, но его необходимо выполнить в более качественном варианте. Интересные предложения и идеи по поводу нового логотипа тоже приветствуются.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Есть логотип, он вполне нравится, но его необходимо выполнить в более качественном варианте. Интересные предложения и идеи по поводу нового логотипа тоже приветствуются.
Необходимы маленькие картинки 70 на 70 с прозрачным фоном
Необходимы две картинки 1 самовар на прозрачном фоне, высота - 140, ширина - до 150 . 2 дом с цветником, садом, огородом, живностью - высота - 140, ширина - до 600